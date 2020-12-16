Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других.
ЦБ предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита, пишет РБК. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите. Навязанные услуги могут быть предустановлены (в виде заранее проставленных галочек в договоре) и потребитель может оказаться не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора, поэтому регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, уточнили в пресс-службе ЦБ.
Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. С 1 сентября период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается. Кроме полисов страхования клиенты банков приобретают вместе с кредитами и другие продукты. Речь идет о продаже продукта только при условии приобретения дополнительного, говорил на конференции Ассоциации банков «Россия» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем, напомнили в пресс-службе ЦБ.
По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, расширение периода охлаждения — это «полумера, и следовало бы запретить при выдаче кредитов навязывать какие-либо иные продукты и услуги». Период охлаждения на страховые продукты действует уже несколько лет, но рынок псевдостраховок (по ним выплаты годами не превышают 10% от сборов) растет, отмечает Янин. По его словам, банки должны зарабатывать на процентах за использование средств, а не на комиссиях с поставщиком услуг. Банки получают от страхователя почти 60% от цены полиса, получается, что это по сути доплата за кредит, также как и предлагаемые юридические услуги или телемедицина, отметил эксперт.
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