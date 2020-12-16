Банк России приказом от 16 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования , за исключением добровольного страхования жизни у медицинской страховой компании «Медстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0484). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.



«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.