Банк «Кузнецкий», в этом году отметивший свое 30-летие, стал лауреатом Национальной банковской премии-2020.
Банк занял первое место в номинации «Лучший банк моего города».
За престижную премию разгорелась острая борьба. На сайте Ассоциации российских банков и Национального банковского журнала было организовано интернет-голосование, чтобы учесть мнения клиентов и сотрудников банка. Тем не менее, окончательное слово было за жюри и экспертным советом. Профессионалы рынка опирались не только на результаты голосования, но и на успехи, достигнутые банком за год.
В 2020 году Банк «Кузнецкий» один из первых заключил соглашение с Минэкономразвития Российской Федерации. На основе этого соглашения он эффективно реализовал и продолжает реализовывать программы по сохранению рабочих мест в сфере малого предпринимательства Пензенской области. В результате Банк был включен в топ-рейтинг Минэкономразвития России по реализации госпрограмм поддержки МСП в условиях пандемии.
Параллельно с этим за 2020 год банк «Кузнецкий» продолжает расти — в 2020 году банк открыл еще два отделения в Пензе, доведя общее число своих отделений в городе и области до тридцати штук.
Таким образом, в наше сложное время банку «Кузнецкий» удается одновременно обеспечить удовлетворенность клиентов, поддержку бизнеса в регионе и экономический рост!
«Мы очень благодарны всем, кто голосовал за наш банк», — сказал в ответном приветственном слове Первый заместитель Председателя правления банка «Кузнецкий» Евгений Журавлев.
«...Нам очень приятно, что наши клиенты считают нас банком своего города, своего региона.»
«Мы благодарны им и дальше постараемся соответствовать этому высокому званию...».
Мы желаем нашему клиенту дальнейшего финансового роста, – сказал Директор по работе с клиентами и маркетингу Виталий Занин. «А еще – новых высот в бизнесе, единства с клиентами и поддержки от государства!..
Банк «Кузнецкий» присоединился к клиентам компании «ПрограмБанк» в этом году приобретя решение « ПрограмБанк.Финмониторинг».
О компании
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 31 год.
Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
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