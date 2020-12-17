Банк занял первое место в номинации «Лучший банк моего города».

За престижную премию разгорелась острая борьба. На сайте Ассоциации российских банков и Национального банковского журнала было организовано интернет-голосование, чтобы учесть мнения клиентов и сотрудников банка. Тем не менее, окончательное слово было за жюри и экспертным советом. Профессионалы рынка опирались не только на результаты голосования, но и на успехи, достигнутые банком за год.



В 2020 году Банк «Кузнецкий» один из первых заключил соглашение с Минэкономразвития Российской Федерации. На основе этого соглашения он эффективно реализовал и продолжает реализовывать программы по сохранению рабочих мест в сфере малого предпринимательства Пензенской области. В результате Банк был включен в топ-рейтинг Минэкономразвития России по реализации госпрограмм поддержки МСП в условиях пандемии.



Параллельно с этим за 2020 год банк «Кузнецкий» продолжает расти — в 2020 году банк открыл еще два отделения в Пензе, доведя общее число своих отделений в городе и области до тридцати штук.



Таким образом, в наше сложное время банку «Кузнецкий» удается одновременно обеспечить удовлетворенность клиентов, поддержку бизнеса в регионе и экономический рост!



«Мы очень благодарны всем, кто голосовал за наш банк», — сказал в ответном приветственном слове Первый заместитель Председателя правления банка «Кузнецкий» Евгений Журавлев.

«...Нам очень приятно, что наши клиенты считают нас банком своего города, своего региона.»

«Мы благодарны им и дальше постараемся соответствовать этому высокому званию...».



Мы желаем нашему клиенту дальнейшего финансового роста, – сказал Директор по работе с клиентами и маркетингу Виталий Занин. «А еще – новых высот в бизнесе, единства с клиентами и поддержки от государства!..



Банк «Кузнецкий» присоединился к клиентам компании «ПрограмБанк» в этом году приобретя решение « ПрограмБанк.Финмониторинг ».

О компании

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 31 год.

Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.