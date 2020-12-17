В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Бебури Месхи, сотрудники кредитной организации, гости, клиенты.

Как отметила руководитель Ростовской региональной дирекции Банка Татьяна Горобец, подразделение позволит воспользоваться качественным банковским сервисом жителям микрорайонов Стройгородок, Болгарстрой и Военвед.

– Рад поздравить Банк «Кубань Кредит» с открытием нового офиса в нашем городе. Уверен, что кредитная организация продолжит участвовать в развитии экономики ЮФО, а также в региональных программах и проектах социально-экономической сферы, – заявил на открытии Бебури Месхи. – Мы искренне приветствуем инициативу Банка по расширению сети в Ростовской области, желаем дальнейшего развития и успехов в это непростое время.

На финансовом рынке ЮФО Банк «Кубань Кредит» работает более 27 лет, является одним из крупнейших и активно развивающихся банков юга России. В числе главных задач – инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, строительство, создание новых рабочих мест. Будучи социально ответственным, «Кубань Кредит» финансирует гуманитарные проекты. Приоритетными направлениями являются поддержка ветеранских организаций, учреждений культуры, а также детские программы, в том числе, многолетняя помощь Ростовской школе-интернату №38 для слабовидящих детей. Плодотворные партнерские отношения связывают Банк и Донской государственный технический университет.

Среди услуг, которые представляет дополнительный офис «Военвед» частным клиентам, вклады, ипотечное и потребительское кредитование, страхование, прием всех видов платежей, быстрые денежные переводы, ОМС, обслуживание банковских карт и обмен валюты. В допофисе можно воспользоваться специальными программами КБ «Кубань Кредит» ООО для пенсионеров. Юридическим лицам доступны рассчетно-кассовое обслуживание, депозитные программы, организация «зарплатных» проектов, выпуск квалифицированной электронной подписи, онлайн-касса, предложение для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт» и др.

ДО «Военвед» расположен по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 116 г (ТЦ «Семь ветров»).