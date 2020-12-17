Усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей, например при снятии средств с банкомата, будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей.

«Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы», — сказал Аксаков. Он уточнил, что сумма в 600 тыс. рублей изначально была прописана в законе, поэтому она также применяется и для операций с наличными.

Аксаков подчеркнул, что речь о запрете проведения операций с наличными свыше 600 тыс. рублей не идет, но информация о таких операциях будет передаваться в Росфинмониторинг. «Дальше уже служба, исходя из анализа операций и лица, которое эту сделку осуществит, будет принимать решение, передавать ли эту информацию правоохранительным органам для того, чтобы были предприняты превентивные меры», — добавил глава комитета Госдумы.