Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Минэкономразвития, выступившее разработчиком документа.

Поправки обязывают нотариуса при свидетельствовании подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юрлица или ИП самостоятельно передавать документы в Федеральную налоговую службу. При этом заверение заявления на регистрацию и отправка документов нотариусом будут считаться одним нотариальным действием со сроком исполнения до окончания рабочего дня.

В настоящее время для регистрации юрлица или ИП заявитель должен самостоятельно или посредством почты направить оригиналы документов в ФНС, либо поручать это нотариусу с дополнительной оплатой его услуг, либо нанимать курьера, которому необходимо оформить нотариально заверенную доверенность, напоминают в МЭР.



«Мы уверены, что принятые сегодня поправки в действующее законодательство смогут сэкономить время или деньги, в первую очередь — начинающих бизнесменов, но также будут полезны и холдинговым компаниям. Например, сейчас отправка документов нотариусом в среднем по России стоит 2,5 тысячи рублей. Таким образом, законопроект отменяет излишние обременения и сокращает расходы на открытие своего дела. Эти поправки отвечают задачам улучшения инвестиционного климата в России», — комментирует замминистра экономического развития Илья Торосов.

