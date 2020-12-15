ВТБ меняет концепцию консолидации Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и «Возрождения» — раньше планировалось по очереди присоединять их к материнской структуре, теперь они будут слиты с БМ-Банком, пишет «Коммерсант» . Затем объединенный банк присоединят к ВТБ, сообщили два источника издания. По данным одного из них, предполагается, что «Возрождение» присоединят к БМ-Банку к середине 2021 года, Запсибкомбанк — к началу 2022-го, Саровбизнесбанк — в 2022-м. В ВТБ подтвердили новую схему. Основные этапы — миграцию клиентов, интеграцию банка «Возрождение» и Запсибкомбанка — планируется завершить в 2021 году, добавили в ВТБ.

Одновременно планируется осуществить перевод бизнеса трех банков в ВТБ, что позволит сэкономить на административно-управленческих расходах. По информации собеседника издания, в 2021 году экономия превысит 2 млрд рублей, в 2022-м — 5 млрд рублей. Руководителем интеграционной группы, добавляет источник, планируется назначить Геннадия Солдатенкова, который сейчас возглавляет правление «Возрождения».

В свободном обращении остается значительная доля привилегированных акций «Возрождения» (более 90%). В рамках присоединения их владельцы получат право продать свои акции ВТБ. В дальнейшем акции «Возрождения» будут обмениваться из расчета одна акция БМ-Банка за полторы обыкновенных или за четыре привилегированные акции «Возрождения». По базовому сценарию доля ВТБ в БМ-Банке сократится в итоге до 99,8%.

До последнего времени рассматривалась возможность последовательного объединения банков на базе ВТБ, уточнил один из собеседников. Но такое объединение будет отвлекать часть ресурсов головного банка, что снизит эффективность его работы. Не планируется передавать все активы хорошего качества с баланса дочерних банков на баланс ВТБ, отметил источник издания, то есть улучшится структура баланса БМ-Банка.

Как пояснили в ВТБ, ранее план финансового оздоровления БМ-Банка предусматривал его присоединение к ВТБ к 2026 году, но теперь необходимые резервы будут созданы уже в I квартале 2021 года. После присоединения трех региональных банков БМ-Банк, согласно плану, будет интегрирован в ВТБ ранее намеченного 2026 года.