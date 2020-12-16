Реализация соответствующих мер госполитики может полностью компенсировать воздействие кризиса на уровень бедности.
Доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, говорится в докладе Всемирного банка. Как сообщается в документе, в 2020 году спад экономической активности мог привести к увеличению доли бедного населения до 14,2%, но реализация соответствующих мер госполитики может полностью компенсировать воздействие кризиса на уровень бедности.
Всемирный банк отметил, что в I и II кварталах 2020 года уровень бедности в стране вырос до 12,6% и 13,2% соответственно.
«Пандемия затронула самые разные сферы российской экономики: в октябре 2020 года уровень безработицы вырос до 6,3% – это максимальное значение за последние восемь лет. В период между вторыми кварталами 2019 и 2020 годов в каждом из трех нижеперечисленных крупных секторов – обрабатывающая промышленность, строительство, а также розничная торговля и индустрия гостеприимства – работу потеряли примерно полмиллиона человек», — говорится в докладе.
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