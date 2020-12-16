Ряд программ поддержки бизнеса, которые действовали в Москве в этом году, продлят и на следующий год. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Программа «14 субсидий»

Продлевается действие программы «14 субсидий». Благодаря этому малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции в сервисах по доставке еды, обучение персонала и т. п.

В 2021-м получить субсидию смогут больше предпринимателей, а процедура рассмотрения и экспертизы заявки станет проще. По новым правилам:

получателями могут стать компании креативной индустрии, субсидию могут получить участники межотраслевых (отраслевых) кластеров в составе инновационного кластера в Москве;

субсидия будет выделяться на возмещение затрат за участие в международных конкурсах, фестивалях;

субсидию также выделят на возмещение затрат по продвижению товаров, работ и услуг на рекламных площадках в Интернете.

Кроме того, если заявитель собрал неполный комплект документов, он сможет доработать ранее поданную заявку. Для этого нужно приостановить экспертизу на срок не более десяти рабочих дней.

Программой «14 субсидий» уже воспользовались около 3 тыс. малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 млрд рублей.

Субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Эта субсидия продлевается до 1 июля 2021 года. Она позволит снизить процентную ставку по уже взятым кредитам, а новые оформить на льготных условиях.

Субсидируемая процентная ставка составляет:

до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 года (объем кредитования — не более 100 млн рублей);

до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020 года (объем кредитования — не более 35 млн рублей).

«Заявки на реструктуризацию текущего кредита или на получение льготного кредита рассматриваются в банках-партнерах», — указано на сайте мэрии.

На сегодня льготные кредиты на сумму более 87,3 млрд рублей получили свыше 10 тыс. компаний МСБ, в которых работают более 69,9 тыс. человек. Одобрены заявки еще на 35,5 млрд рублей.

«Благодаря продлению сроков предоставления субсидии и расширению списка банков-партнеров льготные кредиты смогут получить еще 10 тыс. компаний малого и среднего бизнеса», — подчеркивают в правительстве Москвы.

Минимальная арендная ставка и продление имущественной поддержки субъектов малого бизнеса

Весь следующий год будут действовать минимальная и льготная ставки арендной платы за нежилые объекты, принадлежащие городу, — 4,75 тыс. и 3,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год соответственно.

В сообщении мэрии поясняется, что это решение поможет предпринимателям, которые арендуют помещения площадью до 300 кв. м, а также тем, кто занимается социально значимыми видами деятельности — торговлей в социальных магазинах, обеспечением социальным питанием, бытовым обслуживанием, физкультурой и спортом, культурой, производством.

Освобождение от уплаты арендных платежей

Некоторые предприниматели освобождены от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь 2020 года, когда было резкое сокращение объемов продаж. Это более 1,2 тыс. нестационарных объектов, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, а также восемь объектов питания в парках.

Также до конца этого года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, которые занимаются нестационарной торговлей.

До 15 января 2021 года от арендной платы освобождаются некоторые организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и бытовых услуг в учреждениях департамента культуры Москвы, кроме парков.

Предприниматели, заключившие с Московским метрополитеном договоры на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, за период с марта по июнь 2020 года полностью освобождаются от уплаты аренды. Ранее им была предоставлена скидка в 50%. Кроме того, за период с июля до конца 2020 года им предоставляется скидка в размере 50% по аренде.

Также на 50% будет снижена арендная плата по договорам на размещение банкоматов в метро за период с марта по июнь 2020 года.



«Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции», — поясняется в сообщении правительства Москвы.

