Россельхозбанк запускает для клиентов — физических лиц сервис оплаты товаров, работ и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Клиенты банка смогут совершать такие платежи через приложение «мобильный банк» РСХБ, говорится в релизе финучреждения.

«Оплата возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на веб-сайте магазина, отображаться на экране, чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается», — сказано в сообщении.