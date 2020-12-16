Показатели российских банков оказались лучше, чем прогнозировалось, но в следующем году рыночные условия останутся сложными, поскольку неопределенность в отношении развития пандемии и введения ограничительных мер по-прежнему может оказывать давление на способность некоторых домохозяйств и предприятий частного сектора обслуживать долг. Об этом говорится в материале рейтингового агентства S&P, которое дало ответы на вопросы, чаще всего задававшиеся инвесторами руководству крупнейших российских банков, имеющих листинг на биржах.

«В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что, несмотря на ожидаемое восстановление экономики с 2021 года, сохраняющиеся неблагоприятные условия операционной деятельности по-прежнему будут оказывать негативное влияние на способность некоторых компаний, предприятий малого и среднего бизнеса и розничных заемщиков обслуживать и погашать долг в 2021 году. По нашим оценкам, общее ухудшение показателей качества активов, отраженное в объеме кредитов с характеристиками, соответствующими стадии 3 (обесцененные кредиты. — Прим. Банки.ру), может составить 10—13% (без учета списаний) в 2020—2021 годах в сравнении с 8% в конце 2019 года. Во многом благодаря списаниям в III квартале 2020 года объем кредитов с характеристиками, соответствующими стадии 3, снизился на 110 базисных пунктов, или примерно на 400 млрд рублей, относительно уровня, отмечавшегося 30 июня 2020 года, — до 7% (показатель, взвешенный по объему амортизированных кредитных портфелей 14 крупнейших банков, включенных в наш анализ: 12 системно значимых банков согласно классификации Центрального банка Российской Федерации и двух крупных банков, имеющих листинг на бирже, — банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка)», — отмечают в S&P, уточняя, что на 14 анализируемых банков приходится более 80% совокупного кредитного портфеля банковского сектора РФ.

С точки зрения качества активов российских банков агентство обращает внимание на две тенденции, уравновешивающие друг друга. С одной стороны, крупнейшие банки сформировали значительные резервы в первом полугодии 2020 года и приняли меры по урегулированию кредитов проблемных заемщиков, включая заблаговременную реструктуризацию кредитов в случае необходимости. Как следствие, ухудшение показателей качества активов стало менее значительным с начала III квартала, что также отражено в сокращении расходов на формирование резервов.

Вместе с тем необходимость в формировании дополнительных резервов, вероятнее всего, вновь возникнет в 2021 году, поскольку короткие сроки реструктуризации кредитов и действия мораториев истекли в октябре, а вторая волна ограничений, потенциальных или уже введенных в отдельных регионах, продолжает оказывать давление на финансовое положение розничных и корпоративных заемщиков. Согласно оценке аналитиков, реструктурировано 10% совокупного кредитного портфеля банковской системы РФ, из общего показателя 70% приходится на СберБанк и ВТБ.

S&P полагает, что расходы на формирование резервов для российских банков останутся высокими до конца 2021 года и могут достичь 1,5—2% среднего объема их кредитных портфелей.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем снижение реального ВВП России на 3,5%, что может обусловить формирование дополнительных резервов банками в размере примерно 20 б. п. в 2020 году. На показатели резервов банков в 2020 году влияют макроэкономические корректировки, которые могут быть отменены, как только экономика начнет восстанавливаться. Прогнозируя рост экономики на уровне 2,9% в 2021 году, мы ожидаем постепенного снижения потерь по кредитам российских банков», — добавляют аналитики, подчеркивая, что фактические показатели каждого банка, вероятнее всего, будут значительно меняться, поскольку стрессовая ситуация в экономике, обусловленная пандемией COVID-19, повлияла на некоторые банки в большей степени, чем на другие.

Финансовые показатели крупнейших российских банков оказались лучше, чем агентство прогнозировало изначально на 2020 год, поскольку в начале текущего кризиса крупные банки имели самые высокие запасы капитала за прошедшее десятилетие, что помогло им абсорбировать потери по кредитам и выдержать волатильность рынка. Вместе с тем ситуация может быть неоднозначной в небольших банках, которые более чувствительны к неблагоприятным рыночным условиям, чем крупнейшие финансовые организации, делают оговорку эксперты.



В 2019 году крупнейшие российские банки отразили в отчетности совокупную чистую прибыль в размере около 1,3 трлн рублей по МСФО. В S&P считают, что в 2020 году их чистая прибыль может составить 1,1—1,2 трлн благодаря прибыли от курсовых разниц на фоне ослабления рубля в течение года, а также восстановлению высокомаржинального розничного кредитования.