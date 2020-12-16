Cовет Федерации одобрил закон, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Так, закон закрепляет возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, которые реализованы как анонимные электронные средства платежа. Речь идет о картах, использующихся для оплаты проезда в общественном транспорте, услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, вузах и получающих дополнительное образование.

Как отмечается в пояснительной записке, статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. В настоящее время около 60–70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковские платежные агенты и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях, отмечают авторы документа. Разработчики закона считают, что сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит гражданам получать удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения и снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов России.