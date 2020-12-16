Рубль дорожает к доллару и дешевеет к евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,35 рубля (минус 4 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 2 копейки и достиг 89,26 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. По его словам, ожидается переход рубля в консолидацию к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 рубля. В результате в рамках сегодняшних торгов доллар сделает еще один шаг к отметке 73 рубля, до конца недели американская валюта может сохранять позиции в диапазоне 73—75 рублей с попытками пробоя нижней границы, прогнозировал эксперт.

«Во вторник сильная поддержка по паре — 73 рубля за доллар — так и не была даже протестирована. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы она была пробита в этом году. Более вероятным является сценарий роста пары в район 76. В пользу этого сценария говорят как технические факторы, так и близость окончания налогового периода, а также ожидания традиционного увеличения денег в экономике в конце года», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.