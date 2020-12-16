Россельхозбанк 15 декабря разместил на Московской бирже выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 90 дней, со ставкой купона 5,15% годовых. Об этом в среду сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сбор заявок на новый выпуск серии Б-005К-P был 11 декабря 2020 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5,20% годовых.

«Россельхозбанк первым из российских эмитентов предложил инвесторам облигации на срок 90 дней, что вызвало большой интерес и позволило получить более чем двукратную переподписку книги заявок», — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.