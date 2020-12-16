Крымский РНКБ планирует удвоить свой ипотечный портфель по итогам 2020 года, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.



«Мы в этом году планируем удвоиться по объемам выдач ипотеки, у нас, наверное, одни из самых высоких темпов роста в стране», — отметил Якунин.

Так, ипотечный портфель банка вырос с 17 млрд рублей на конец 2019 года до 30 млрд рублей к середине декабря 2020-го. 30% от общего объема выдач ипотечных кредитов в банке приходится на программы с господдержкой.