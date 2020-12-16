РНКБ планирует выполнить план по прибыли и заработать порядка 3 млрд рублей по итогам 2020 года, подтвердил председатель правления банка Михаил Якунин журналистам.



Напомним, летом Михаил Якунин сообщил, что финорганизация планирует выйти на прибыль в 3 млрд рублей в текущем году. «По прибыли мы выйдем на эти показатели. Могу сказать, что операционная прибыль до налогов и резервов на 1 декабря у нас 13,9 миллиарда рублей», — отметил он.

На 1 декабря розничный бизнес банка вырос на 30% по сравнению с началом года, портфель малого бизнеса — на 70%. В розничном портфеле банка на залоговое кредитование приходится порядка 50%: 44% на ипотеку и 6% на автокредиты.

В следующем году банк планирует рост своего совокупного портфеля на 22—23%. Одно из основных направлений — кредитование застройщиков. По оценке Михаила Якунина, банк может удвоить объем лимитов на кредитование жилищного строительства в 2021 году.