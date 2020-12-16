Государственная дума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав граждан — участников долевого строительства и на усиление банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций. Об этом сообщили в нижней палате российского парламент, уточнив, что проект закона был разработан межфракционной рабочей группой по вопросу законодательства в сфере долевого строительства под руководством заместителя председателя ГД Ирины Яровой по поручению председателя ГД.

«Наша задача — сделать невозможным наступление негативных последствий для человека при покупке жилья, не дать вообще возможности обмануть человека. Государство устанавливает дополнительную защиту и дополнительный барьер, чтобы выведение средств компенсационных фондов из оборота было невозможным. При попытке преступного выведения средств будет включаться блокировка, то есть средства граждан будут сбережены», — пояснила Яровая.

«Для защиты прав граждан в сфере долевого строительства очень важно обеспечить сохранность и исключительно целевое использование компенсационных фондов СРО, поскольку при банкротстве застройщика средства этих фондов могут быть использованы для завершения строительства. Поэтому предлагаемые меры направлены на усиление банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. А именно — предлагается дать право банку оценивать размер и назначение запроса СРО о перечислении платежа из компенсационного фонда и в случае непредставления СРО полного состава документов отказывать в перечислении средств», — указала депутат.



Кроме того, для исключения возможных рисков злоупотреблений, связанных с выводом денежных средств из компенсационных фондов, со стороны СРО законопроектом устанавливается обязанность Ростехнадзора в течение одного дня уведомлять банк об исключении СРО из реестра.