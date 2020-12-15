Саморегулируемая организация (СРО) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в ЦБ свои предложения в рамках обсуждения концепции системы гарантирования негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Если они будут приняты, защиту государства не получат взносы примерно половины граждан, на будущую пенсию которых перечисляет деньги работодатель, пишут «Известия» . В НАПФ считают, что система гарантирования средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ НПО, должна распространяться не только на взносы, но и на инвестиционный доход. Также, чтобы мотивировать россиян вкладываться в свою будущую пенсию, под «страховку» от государства должны попадать лишь индивидуальные договоры.

В прошлом году регулятор сообщил о планах по введению системы гарантирования прав участников НПО (СГПУ НПО), сейчас государство страхует только накопления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). В последние годы в системе НПО наблюдается стагнация. Введение дополнительных стимулов, по прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), позволит увеличить количество участников НПО до 20–25 млн человек, чей заработок составляет не менее 70 тыс. рублей.

Осенью ЦБ разослал участникам рынка концепцию СГПУ НПО для обсуждения и сбора предложений. Регулятор считает, что на этапе накопления необходимо застраховать полный размер взносов, поступивших в НПФ на дату наступления гарантийного случая, но не более 1,4 млн рублей. На этапе выплаты гарантии предлагается ограничить двумя размерами социальной пенсии по старости. В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и НАПФ предлагают возмещать в рамках этой суммы не только номинал полученных взносов, но и инвестиционный доход как для банковских депозитов. В АНПФ также полагают, что гарантированную сумму в 1,4 млн рублей нужно индексировать синхронно с гарантиями по депозитам и увеличивать, когда пенсия индексируется.

В предложениях НАПФ содержатся и еще два важных для граждан пункта. Так, организация считает, что система гарантирования должна распространяться только на индивидуальные договоры, заключенные физлицами. Также там считают, что в законопроекте необходимо также отразить норму, что гарантии распространяются на все, а не только на новые договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу.

По словам экспертов, пенсионные обязательства в рамках корпоративных программ уже защищены специально сформированными для этого страховыми резервами и введение дополнительных взносов приведет к серьезному уменьшению доходности клиентов НПФ и, как следствие, к снижению размера будущей пенсии. К тому же сами по себе корпоративные пенсионные системы не нуждаются в дополнительном мотивировании граждан: они финансируются преимущественно работодателями, считают эксперты.