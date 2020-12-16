Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих не менее 10 лет в столице, с 1 января 2021 года превысит 20 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

Кроме того, в следующем году в Москве будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым. После проведения вакцинации будет в полном объеме возобновлена реализация программы «Московское долголетие».

«Главной задачей ближайших лет в сфере социальной защиты является постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему, в рамках которой каждый житель Москвы, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в социальные службы, и ему постараются помочь — самостоятельно или в кооперации с волонтерами и социально ориентированными НКО. Мы продолжим и реализацию важнейших социальных проектов, начатых до пандемии: открытие клубов для общения пенсионеров «Мой социальный центр» и создание системы долгосрочного ухода для одиноких маломобильных граждан», — заключил мэр.

Ранее в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения сообщили ТАСС, что в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17,5 тыс. рублей, с сентября 2019 года — 19,5 тыс. рублей. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера в 2021 году будет увеличен на 722 рубля.

Величину городского социального стандарта — пенсию и доплату — планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Средний размер региональной социальной доплаты в Москве составляет около 7 тыс. рублей. В 2021 году почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тыс. впервые приобретут право на эту выплату.