Банк России установил официальные курсы валют на 17 декабря.

Курс доллара понизился на 2,52 копейки, составив 73,4201 рубля (73,4453 рубля на 16 декабря). Курс евро увеличен на 13,83 копейки до 89,3229 рубля (89,1846 рубля на 16 декабря).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,45 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,59 рубля (плюс 36 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,25—73,56 рубля за доллар и 89,17—89,65 рубля за евро.