Это повторение результата 2019 года, но в этот раз мы обошли конкурентов с большим отрывом. В категории лучших мобильных банков для решения ежедневных задач на платформе Android наше приложение вышло на второе место, улучшив прошлогодний результат.



«В 2020 году мы полностью переработали наше приложение и первыми в стране полноценно вовлекли в разработку около 6 тысяч наших клиентов, — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. — Мы уже видим, что это решение полностью себя оправдывает. Топовые банки-конкуренты тоже провели большую работу за прошедший год, но нам удалось не только очередной раз "побить" их в главном рейтинге отрасли, но и увеличить отрыв. Второе место в категории ежедневных задач дает нам понимание основных направлений роста в следующем году».



Аналитики агентства Markswebb в презентации рейтинга указали на то, что в приложении Альфа-Банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять СМС и пуш-уведомлениями, перевыпускать банковские карты в цифровом формате. Настраиваемый интерфейс с системой виджетов подходит аудиториям с разными запросами, а история операций стала удобнее и информативнее.



Рейтинг мобильных банков Markswebb выпускается с 2013 года, в его основе лежит масштабное исследование. Приложение каждого банка аналитики агентства оценивают по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.