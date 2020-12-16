Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсудил с ней новый трехлетний бюджет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В беседе Мишустин и Матвиенко подчеркнули, что, «несмотря на сложности и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, новый трехлетний бюджет обеспечивает последовательное и стабильное развитие страны». Также он сохраняет социальную направленность и позволяет обеспечить реализацию национальных целей развития.

Работа над проектом главного финансового документа велась совместно правительством и Федеральным собранием, 8 декабря закон о трехлетнем бюджете подписал президент. Документ основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития и предусматривает поэтапное восстановление экономики. В 2021 году она вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Инфляция будет находиться в пределах 4%.