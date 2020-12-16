Законопроект о расчете МРОТ улучшает положение граждан РФ, рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет превышать инфляцию, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

«Хочу однозначно сказать, что данный проект федерального закона улучшает положение граждан Российской Федерации как в части изменений самих размеров, а именно минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума… мы, делая и анализируя… прогноз изменения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на десятилетний период, видим, что этот рост в том числе будет превышать инфляцию», — сказал Пудов.

Он отметил, что в отличие от европейского опыта, где показатель медианной зарплаты используется как абстрактный, в РФ это будут конкретные величины, которые закрепляют социальные обязательства государства. Пудов уточнил, что каждый год на Российской трехсторонней комиссии будут рассматриваться величины и их соотношения. «Показатели бюджета лучше — можно пересматривать это хоть ежегодно, о чем свидетельствуют, кстати, и параметры бюджета федеральные, которые предусматривают реальное увеличение социальных расходов государства на увеличение как минимального размера оплаты труда, так и прожиточного минимума», — уточнил Пудов.

Говоря о том, почему в 60 регионах прожиточный минимум оказался занижен, он пояснил, что законопроект вводит унифицированное правило для расчета прожиточных минимумов в регионах страны. По действующим правилам они могли устанавливать эту величину по своему усмотрению, отметил Пудов. Новым правилом регионы обяжут установить параметры, исходя из российского размера прожиточного минимума. Ситуация будет исправлена, подчеркнул замминистра.