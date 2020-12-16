Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ должны снизиться к 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявившего, что цены должны снизиться в течение пяти дней после подписания ретейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — отметил он.

Как сообщил Патрушев, производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла в РФ, подписали соглашения по стабилизации цен на эти продукты.

«Мы подписываем соглашения в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится порядка 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации», — отметил он, уточнив, что соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения числа участников.



Согласно информации, публиковавшейся ранее, в рамках мер по стабилизации цен предполагается снижение розничной цены на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр (прим. Банки.ру).

