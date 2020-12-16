По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Польши в Россию экстрадирован один из организаторов финансовой пирамиды. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре, уточнив, что фигурант дела Юрий Перевязкин обвиняется по части 4 статьи 159 и части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ, то есть, соответственно, в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и/или иного имущества.

По версии следствия, в течение года с июня 2015-го Перевязкин в составе группы лиц, используя принцип финансовой пирамиды и обещая высокие проценты, заключил с 679 лицами договоры займа на сумму свыше 220 млн рублей. «При этом он не намеревался исполнить взятые на себя обязательства. В итоге условия договора Перевязкин не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению», — отмечают в Генпрокуратуре.

В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, однако фигурант успел скрыться.

По поручению Генеральной прокуратуры РФ Перевязкин был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года он был задержан на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.



«Благодаря организованному тесному взаимодействию компетентных органов двух стран удалось добиться положительного решения об экстрадиции Перевязкина. В сопровождении спецконвоя обвиняемый доставлен в Россию», — сообщает ведомство.