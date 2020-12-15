Собственники квартир подняли цены на продаваемое жилье в среднем на 16% по стране за 2020 год, в том числе из-за роста цен на новостройки в России на фоне льготной ипотеки под 6,5%. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

«Средняя стоимость квадратного метра (по всем квартирам в городах с населением более 100 тыс. жителей) впервые превысила отметку в 90 тыс. рублей — за год цены выросли на 16%. Льготная ипотека [на первичном рынке под 6,5%] разогнала стоимость не только в сегменте новостроек, но и на вторичном рынке — рост цен здесь оказался в два раза выше, чем в 2019 году», — отмечается в исследовании.

В ЦИАН добавили, что основной рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в конце четвертого квартала 2020 года. Если в течение года динамика цен колебалась между небольшим повышением и понижением, то в декабре собственники в целом по стране увеличили цены на 7,5%. Среди причин аналитики портала называют снижение курса рубля, а также повышение спроса на инвестиции в недвижимость из-за низких ставок по банковским вкладам. Также более доступным становится ипотечное кредитование, в среднем ипотечные ставки на вторичном рынке жилья снизились примерно на 1,5 п. п. — до 8% годовых.

Кроме того, за год вырос и средний бюджет выставленных на продажу квартир, на 670 тыс. рублей до — 5,4 млн рублей в целом по городам с населением от 100 тыс. человек. Только в 3 из 107 проанализированных городов с населением более 100 тыс. человек собственники квартир по итогам года снизили или не изменили цены. Среди них Орск, в котором цены на вторичном рынке упали на 1,1% до 26,4 тыс. рублей в среднем за кв. м, Воткинск — снижение на 0,5% до 37 тыс. рублей за кв. м и Волгодонск, где цены не изменились и остались на уровне 33,2 тыс. рублей за кв. м.

В Москве за год собственники повысили цены на продаваемые квартиры на 12,6% до в среднем 237 тыс. рублей за кв. м, в Московской области — на 16% до 91,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 13% до 139,2 тыс. рублей, а также в Ленинградской области — на 7% до 75,8 тыс. рублей за кв. м. Среди городов-миллионников наибольший рост цен отмечен в Омске — на 20,6% до 56,2 тыс. рублей в среднем за кв. м, в Нижнем Новгороде — на 16% до 79,7 тыс. за кв. м, в Красноярске — на 14,8% до 70,6 тыс. рублей за кв. м. Только в 3 из 16 городов-миллионников жилье на вторичном рынке в среднем стоит дороже, чем на рынке новостроек: в Москве, Самаре и Омске.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке продолжит расти в 2021 году, в том числе за счет рынка новостроек. «Из-за девальвации рубля и минимальных ставок по банковским вкладам многие покупали строящееся жилье как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи. В следующем году такие объекты частично выйдут в реализацию уже на вторичном рынке, однако найти покупателя с таким прайсом будет непросто, что замедлит спрос», — добавил Попов.