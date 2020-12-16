Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в части исполнения агентством функций временной администрации, назначенной ЦБ, по управлению кредитной организацией после отзыва лицензии у банка. Документ был инициирован депутатами Госдумы Владиславом Резником и Глебом Хором («Единая Россия»).

Законопроект предлагает возложить функции временной администрации, которая назначается Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, на АСВ, что, по мнению авторов законопроекта, позволит сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить сроки реализации активов несостоятельных кредитных организаций. При этом специальный порядок по контролю за деятельностью агентства в качестве временной администрации по управлению кредитной организации будет осуществляться Банком России. Как отмечается авторами законопроекта в пояснительной записке, новый подход позволит обеспечить сокращение сроков и текущих расходов на осуществление ликвидационных процедур, что в итоге позволит увеличить степень удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.

Осуществлять полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией АСВ будет через представителя, назначенного из числа своих работников. В случае недостаточности имущества кредитной организации временная администрация получит право авансировать затраты, связанные с исполнением возложенных на нее функций, в том числе затраты на оплату услуг бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов и юристов с последующим возмещением этих затрат за счет конкурсной массы в составе требований кредиторов по текущим платежам в соответствии с очередностью, установленной для соответствующего вида затрат, отнесенных к текущим платежам. При этом Банк России предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка оплаты и предельного размера расходов на оплату услуг этих лиц.



Временная администрация сможет проводить инвентаризацию имущества кредитной организации, подготовку к реализации имущества, вести реестр требований кредиторов, искать, выявлять и возвращать имущество кредитной организации, находящееся у третьих лиц.

Временная администрацию наделяется правом увольнять, изменять условия трудовых договоров и переводить на другую работу работников кредитной организации в порядке и на условиях, установленных федеральным законом, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, если их исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности кредитной организации по осуществлению банковских операций, истребовать имущество кредитной организации у третьих лиц и совершать другие предусмотренные законодательством действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов. Кроме того, для обеспечения возложенных обязанностей временной администрации планируется предоставить право привлекать на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов, юристов и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества кредитной организации

В заключении комитета Госдумы по финрынку отмечается, что представленный в новой редакции проект федерального закона был существенно доработан, в том числе с учетом ранее высказанных комитетом замечаний.