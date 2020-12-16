Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает граждан отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) России о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. Документ вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

В настоящее время все большее число банков, а также иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами РФ.

В отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует, что снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности, считают авторы документа.

Закон устанавливает, что резиденты могут открывать счета у иностранных поставщиков платежных услуг и (или) использовать электронные средства платежа. Документом предусматривается также, что резиденты могут осуществлять операции с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, за исключением приема электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета на территории РФ для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.

Закон вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане будут и тогда, когда переводы будут направляться в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией.

Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

Банк России вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением такого приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт. ЦБ также получает право прописать для платежных приложений перечень и порядок оказания услуг клиентам. Как пояснил ранее автор поправки, сенатор Николай Журавлев, ЦБ получит право обязывать сервисы бесконтактной оплаты принимать и использовать национальные платежные инструменты (карту «Мир»).



При этом оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения также при условии обеспечения поставщиком соответствия приложения требованиям, установленным Банком России. В настоящее время такие требования касаются только защиты информации при переводах денежных средств.

Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.