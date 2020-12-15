Председатель правления крымского РНКБ Михаил Якунин считает, что программу льготного ипотечного кредитования на покупку жилья в новостройках нужно продлить как минимум на полгода.



«В Крыму существует серьезный недостаток жилья, там нужно удваивать-утраивать объемы строительства. Я надеюсь, что этот уровень цен и маржи привлечет большее количество застройщиков, мы увидим более широкое предложение и конкуренцию, которые в свою очередь стабилизируют цены», — сказал Якунин журналистам.

«Я считаю, что программу нужно продлевать дальше. Насколько дальше, надо смотреть на эффект… как минимум еще на полгода, а лучше на год», — отметил глава РНКБ.

Напомним, с мая в России действует правительственная программа по ипотеке на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых. Изначально она была рассчитана до 1 ноября текущего года, но позже ее продлили до 1 июля 2021-го.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала своевременно завершить льготную программу, поскольку она спровоцировала рост цен на недвижимость. В Минфине также отмечали, что в некоторых регионах рост цен на жилье уже нивелировал экономию от снижения ставок для покупателей.