В неформальных разговорах банкиры считают, что подобная структура — конкурент, который хочет выйти на уже сформированный рынок.
Ассоциация «Финтех» (АФТ) предлагает банкам создать платформу-агрегатор поставщиков услуг ЖКХ, которая будет обеспечивать банки возможностью проводить любые платежи для населения, тем самым снижая уровень монополизации на рынке, пишет «Коммерсант». Как стало известно изданию, АФТ хочет запустить проект «Платформа-агрегатор поставщиков услуг (платформа ЖКХ)». Расчеты в системе будут происходить с помощью СБП. Тарифы на платежи будут ограничены 0,4–0,7% в зависимости от поставщика услуги, для граждан — бесплатны.
Речь идет не только о коммунальных услугах, но и, например, интернет-провайдерах, детских садах, школах и так далее. Как сообщили в АФТ, для анализа востребованности этих изменений рынком ассоциация запустила опрос,чтобы дать оценку инициативы, проанализировать риски. В ЦБ готовы обсудить с участниками рынка «итоги этой работы».
В банке «Открытие» считают, что основным плюсом идеи выглядит отсутствие необходимости заключать договор с поставщиками. Из минусов — отсутствие возможности уникального сотрудничества между банком и поставщиком, так как все банки—участники СБП будут в равных условиях. ВТБ заинтересован в участии в проекте, как и Райффайзенбанк и Почта Банк. В Альфа-Банке назвали проект «возможностью дать всем клиентам удобный и недорогой сервис для оплаты ЖКХ, доступный через любой банк». В Московском Кредитном Банке надеются, что система со временем позволит предоставить клиентам максимально широкий спектр поставщиков услуг для оплаты счетов, а самим банкам поможет экономить ресурсы.
Но в неформальных разговорах банкиры считают, что подобная структура — конкурент, который хочет выйти на уже сформированный рынок. Истинная цель проекта — обеспечение объемов для СБП. Речь не только о ЖКУ, где у СБП сейчас 0,4% комиссии, но и о других, где 0,7% комиссии, считают представители банков. По их словам, кредитным организациям это точно невыгодно, и даже для небольших банков смысл участия неочевиден.
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