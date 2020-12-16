Банк ЗЕНИТ изучил, как его клиенты берут кредиты по военной ипотеке.
Банк ЗЕНИТ изучил, как его клиенты берут кредиты по военной ипотеке. Так, за первые 11 месяцев 2020 года объем выданных кредитов составил 2,6 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Эксперты банка утверждают: основным драйвером роста военной ипотеки в 2020 году стала программа государственной поддержки, которая позволила приобретать жилье по льготной ставке.
С января по ноябрь 2020 года средний чек кредита по военной ипотеке составил 2 621 622 рубля, что на 32,5 % выше, чем в том же периоде 2019 года.
По данным Банка ЗЕНИТ, за рассматриваемый период в пятерку российских городов (кроме Москвы и МО), где военную ипотеку брали чаще всего, вошли: Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.
Интересные факты: за первые 11 месяцев текущего года чаще всего заемщики брали военную ипотеку именно на первичное жилье, а точнее, 75 % против 25. Средний возраст заемщика составил 32 года.
Напоминаем, что в конце июля Банк ЗЕНИТ увеличил максимальный размер кредита по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Рефинансирование» до 4,1 млн рублей плюс до 8,2 млн рублей по программе «Военная ипотека — Кредит семейный».
Важно: приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99 % могут участники Накопительно-ипотечной системы (НИС) не менее 3 лет. При этом первоначальный взнос составит 15 %. Подать заявку заемщики могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».
Нет комментариев