Банк ЗЕНИТ изучил, как его клиенты берут кредиты по военной ипотеке . Так, за первые 11 месяцев 2020 года объем выданных кредитов составил 2,6 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Эксперты банка утверждают: основным драйвером роста военной ипотеки в 2020 году стала программа государственной поддержки, которая позволила приобретать жилье по льготной ставке.

С января по ноябрь 2020 года средний чек кредита по военной ипотеке составил 2 621 622 рубля, что на 32,5 % выше, чем в том же периоде 2019 года.

По данным Банка ЗЕНИТ, за рассматриваемый период в пятерку российских городов (кроме Москвы и МО), где военную ипотеку брали чаще всего, вошли: Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

Интересные факты: за первые 11 месяцев текущего года чаще всего заемщики брали военную ипотеку именно на первичное жилье, а точнее, 75 % против 25. Средний возраст заемщика составил 32 года.

Напоминаем, что в конце июля Банк ЗЕНИТ увеличил максимальный размер кредита по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Рефинансирование» до 4,1 млн рублей плюс до 8,2 млн рублей по программе «Военная ипотека — Кредит семейный».

Важно: приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99 % могут участники Накопительно-ипотечной системы (НИС) не менее 3 лет. При этом первоначальный взнос составит 15 %. Подать заявку заемщики могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».