Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект об ответственности ПФР перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«Действующее законодательство не содержит дополнительных гарантий, направленных на защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки уполномоченного органа пенсионеру за определенный период не была начислена пенсия. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается установить соответствующие нормы, направленные на защиту прав указанных лиц», — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, пенсионеру дополнительно выплачиваются проценты на сумму недополученных денежных средств. При этом размер процентов определяется ключевой ставкой ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен.

По словам Миронова, сейчас в российском пенсионном законодательстве существует «большая правовая лакуна» в части ответственности перед гражданами. «Если гражданин задолжал государству, то ему начисляют пени. Значит, если государство задолжало гражданину, пени тоже должны начисляться за весь срок долга», — цитирует парламентария его пресс-служба.