Продажа пакета акций банка «Открытие» планируется в середине 2022 года. Об этом в интервью РБК сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов. По его словам, «это рыночный торгуемый актив и что-то говорить нужно только тогда, когда фактически сделки произошли. Пока есть только предварительное решение».

«Если мы возвращаемся к приватизации самого «Открытия» как банка и группы, то подтверждаем ориентир — середина 2022 года — на продажу первого пакета. Каким он будет, 20% или 25%, подскажут инвестиционные консультанты», — отметил Задорнов.

Ранее ЦБ сообщил, что БНА «Траст» выкупит у банка «Открытие» ряд непрофильных активов, в том числе 9% голосующих акций ВТБ на рыночных условиях. Финансирование сделки по выкупу активов будет осуществляться в том числе из предоставляемого ЦБ финансирования, размер которого не превысит 79,8 млрд рублей.

Возможно, вместе с пакетом акций ВТБ еще какие-то компании будут выкуплены «Трастом», сообщил Задорнов. «Они практически все торгуемые, давайте подождем самого факта сделок. Но вы правы в том, что часть активов, которые пока находятся на балансе «Открытия», могут перейти в ближайшее время на «Траст», — пояснил он в интервью РБК.