Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ожидает, что рубль продолжит укрепляться в этом году и текущие уровни нацвалюты — «это не предел», пишет РБК . Такое мнение он высказал в интервью изданию.

По его словам, фундаментально при цене на нефть 40–50 долларов и дефиците бюджета в 3,5–4% все определяется только движением по счету капитала. За последний месяц наблюдается «большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в России», указал он. Наблюдается рост российского фондового рынка и укрепление рубля, то есть иностранцы вернулись к заработку на разнице ставок в экономиках из-за серьезного долларового дохода, отметил глава «Открытия».

Остановить укрепление нацвалюты могут только санкционные риски, но «правила американской политической жизни, которых история с Дональдом Трампом вовсе не отменяет, говорят о том, что по-настоящему конгресс начнет работать только в мае-июне» следующего после выборов года, считает Задорнов. Сейчас есть только как бы контуры политики администрации США. И Россия в них, к счастью, занимает далеко не первое место, считает он. Для российской экономики есть все шансы нормально восстанавливаться и, начиная со II квартала, воспользоваться отложенным спросом, сообщил Задорнов.

Сейчас российская валюта укрепляется к доллару и евро на фоне позитивных настроений на международных рынках и благоприятной ситуации на рынке сырья. Спрос на рисковые активы и валюты развивающихся стран также поддерживают надежды на принятие новых стимулирующих программ с приходом демократической администрации в США.