Введение цифрового рубля может повлечь за собой рост процентных ставок в среднем на 0,5 процентного пункта. Такое мнение высказал журналистам зампред правления СберБанка Анатолий Попов.

«Понятно, что все будет зависеть от популярности цифрового рубля и объема средств, которые в конечном итоге там окажутся. Но если примерно 10% средств уйдут из «безнала» или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то, наверно, можно ожидать роста процентных ставок где-то на 0,5%. Нам кажется, что такие оценки вполне реалистичны», — сказал он.



В середине октября 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

Крупнейшие участники рынка поддержали концепцию ЦБ, но СберБанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, чем от создания дополнительной цифровой валюты.