В дистанционном режиме работает примерно половина сотрудников Банка России. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу», текст которого приводится на сайте регулятора, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«У нас в Банке России сейчас приблизительно половина сотрудников работает на «удаленке», а другая половина остается в офисах. Современные технологии позволяют нам общаться дистанционно, потому не могу сказать, что переход в удаленный режим как-то повлиял на качество надзорной работы. К тому же мы не полностью прекратили проведение контактных инспекционных проверок, хотя и сократили их количество, насколько это возможно. Продолжаются внеплановые проверки в случаях острой надзорной необходимости, в том числе когда без выхода на место не обойтись: к примеру, при проверке наличия денег в кассе», — рассказал Тулин.

По его словам, ЦБ намерен оценить перспективы использования накопленного опыта дистанционной работы и на будущее, после окончания пандемии, хотя конкретных решений пока нет.



«Это современный тренд, он давно наблюдается в других странах. Мы хотим быть привлекательным работодателем. Чтобы способные и талантливые люди приходили к нам на работу, готовы развивать гибкие формы привлечения персонала, в том числе и в надзор. Я уверен, что в будущем часть внутренних совещаний мы переведем в режим дистанционных конференций просто для экономии времени, чтобы люди не теряли время на дорогу. Опыт дистанционной работы мы учтем, но говорить о конкретных управленческих решениях пока преждевременно», — отметил он.