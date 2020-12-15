Взамен предоставления льгот и субсидий государство могло бы просто простить пострадавшему бизнесу сумму налогов, накопившихся за кризисный 2020 год. Об этом в ходе XIV Всероссийской конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«На первое место в списке антикризисных мер я бы поставил вопросы налоговой политики, — подчеркнул Титов. — Мы сейчас обсуждаем — давать ли в наступающем году дополнительные деньги бизнесу, а если давать, то сколько. А не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов? Да, была проведена налоговая реструктуризация, предоставлены отсрочки. Но эти деньги все равно придется отдавать. Мы в самом начале пандемии предлагали перенести все расчеты по налоговому периоду 2020 года на первый квартал 2021 года. А потом, изучив реальную картину, часть налогов списать. Пока что такой подход не принят».

В свою очередь, общественный омбудсмен по вопросам малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова отметила, что мерами поддержки не смогли воспользоваться многие дисциплинированные налогоплательщики, по разным причинам не попавшие в список пострадавших. Деловые объединения не раз предлагали установить поддержку субъектов бизнеса в виде льготных займов либо бюджетных субсидий в размере налогов, уплаченных ими за 2019 год. Предложение пока осталось без ответа.



«Было бы целесообразно начать дискуссию о возможности понижения страховых взносов для бизнеса, не входящего в реестр МСП, — считает Татулова. — Оставить тот же принцип, но планку для применения пониженной ставки поднять уже не до одного МРОТ, а до двух».