К такому выводу пришли аналитики портала СберБанка «СберИндекс».

Россияне решили путешествовать на новогодние праздники, пришли к выводу эксперты аналитического портала СберБанка «СберИндекс».



Согласно исследованию, с 7 по 13 декабря, уровень потребительских расходов остался вблизи значений предшествующей недели. Изменение составило минус 2,8% в годовом выражении после снижения на 2,3% неделей ранее. Объем розничного товарооборота вторую неделю подряд остается выше прошлогодних уровней. Спрос в услугах, наоборот, подавлен (минус 19,4% ).

Вторую неделю подряд отмечается активизация потребителей в сегменте «Авиабилеты» (минус 15,2% по итогам 7—13 декабря при падении на 50% еще в ноябре). Положительные сдвиги присутствуют и в тратах на ж/д билеты (минус 32,7%), в ноябре и начале декабря также были покупки в сегменте «Турагентства».

«Это свидетельствует о том, что россияне все же намерены совершать поездки на новогодние праздники», — отмечают аналитики «СберИндекса» .

Также аналитики заметили, что количество активных торговых точек продолжает умеренно расти на 0,3% еженедельно, что в целом соответствует сезонной динамике.