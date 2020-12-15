СберБанк предложил наказывать за разглашение сведений о клиенте лишением свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время наказание несоразмерно с ущербом от хищений данных, также закон не учитывает тяжкие последствия и совершение преступления группой лиц. Также есть некоторая неопределенность в понятиях субъекта преступления и неправомерного доступа к данным, указал банк.

Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил, что российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности СберБанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. Действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тыс. рублей и до семи лет лишения свободы.

В СберБанке пояснили, что вопрос о необходимости ужесточения уголовной ответственности за киберпреступления был поднят на заседании комитета по кибербезопасности Ассоциации банков России (АБР), который возглавляет зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Было предложено внести изменения в статью 183 УК РФ в части усиления охраны банковской тайны путем выделения данного состава преступления как отдельного. Такие изменения должны обеспечить справедливое и соразмерное наказание при вынесении приговоров судами, учесть международный опыт и возросшую общественную опасность таких преступлений. Станислав Кузнецов предложил увеличить срок наказания за такие правонарушения в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.