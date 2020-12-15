Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданину право самостоятельной продажи имущества, находящегося в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как пояснила автор законопроекта — заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, документ предусматривает дополнительные меры поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Во взаимоотношениях с банком у заемщика всегда зависимое положение, и очень важно, чтобы правила взаимодействия, установленные законом, предусматривали дополнительные гарантии и поддержку человеку, — считает она. — Анализ ситуации показал, что когда у человека возникают трудности и он по тем или иным причинам не может далее выплачивать сумму займа, у банка есть право взыскивать имущество должника, находящееся под залогом. Действующая процедура обращения взыскания на имущество чрезвычайно невыгодна человеку: он фактически оплачивает и оценку этого имущества, и торги, а самое главное — на протяжении длительного времени, пока торги происходят, у него продолжает накапливаться долг. И сумма реализации этого имущества оказывается, как правило, ниже рыночной, ею нельзя компенсировать все потери и выплаты».

По словам Яровой, чтобы в корне изменить ситуацию, «протянуть руку помощи гражданам и поддержать их в трудной жизненной ситуации, предлагается создать новую процедуру в пользу заемщиков, когда они смогут самостоятельно на протяжении шести месяцев принять меры к реализации своего имущества по рыночной цене». «Это даст возможность человеку возместить те выплаты, которые он производил ранее, рассчитаться с банком. Конечно, это и снятие серьезных обременений с дополнительными выплатами в пользу третьих лиц, которые достигают 3—7%», — пояснила депутат.

Предлагается новый формат отношений заемщика и банка, с большим паритетом отношений. «Если гражданин подает такое заявление, банк будет не вправе ему отказать, потому что сам законодательный механизм предполагает взаимодействие с человеком, создание и банком условий для того, чтобы человек мог выйти из трудной жизненной ситуации, реализовать имущество именно по рыночной цене», — сказала она.

Законодательная инициатива обсуждалась с экспертами, банковским сообществом, добавила парламентарий. «Мы нашли полное взаимопонимание. На наш взгляд, это тоже очень важно. Потому что в целом можно говорить о том, что вся государственная политика в России сегодня ориентирована на человека и на построение в обществе того формата договорного взаимодействия, где укрепляется положение гражданина, поднимается уровень его прав и возможностей. И, конечно, это новый формат и на перспективу того, как банки будут выстраивать отношения с гражданами», — отметила Яровая.



«Даже имея долговые обременения, человек в любом случае должен иметь благоприятную возможность к разрешению самой сложной жизненной ситуации», — заключила автор инициативы.