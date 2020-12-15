Полномочия Банка России в области применения профессионального суждения следует расширить. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу», текст которого приводится на сайте регулятора, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«Что хотелось бы изменить в нашей регуляторной и надзорной среде? Могу сказать, что завидую белой завистью многим зарубежным регуляторам в юрисдикциях как к западу, так и к востоку от нашей страны, которые обладают значительно большими полномочиями, чем Банк России, в области применения профессионального суждения», — отметил он.

«Хотелось бы закрепить в законодательстве и подзаконных нормах основные принципы работы банковской системы, включая права и обязанности участников рынка, рыночного регулятора, и по возможности убрать из законодательства подробное описание правил и процедур надзорного процесса. Это бы сэкономило время, людские и финансовые ресурсы как для участников рынка, так и для Банка России. Такая система работает только при соблюдении одного правила — регулятор всегда прав, — подчеркнул Тулин. — Если есть расхождения во мнениях и профессиональных суждениях между участником рынка и регулятором, прав всегда регулятор. Это признается во многих странах от Китая до Европы и Америки. У нас пока этого нет».

«Российское общество, по понятным историко-культурным и ментальным причинам, пока не готово доверить нам столь широкие полномочия», — признал представитель регулятора.



«Но мы будем стараться заслужить это доверие, — заверил он. — Наверное, этого можно добиться только многолетней безупречной службой. Время для широкого применения регулятором принципа профессионального суждения, я уверен, все же наступит и в нашей стране».