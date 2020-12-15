Специалисты ОТП Банка определили типичные черты клиентов, способных попасть в сети телефонных мошенников и рекомендуют наиболее уязвимым категориям клиентов чаще вспоминать о правилах личной кибербезопасности.

Ежегодно в предновогодний период клиенты банков получают большое количество звонков от телефонных мошенников, пытающихся украсть средства с их счетов, а в 2020 году мошенники стали все чаще использовать методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками банков. По данным ЦБ такие методы составляют 83,8% от общего числа атак на клиентов банков.



Оказалось, что наиболее часто жертвами телефонных преступников становятся мужчины, а люди, состоящие в браки, попадаются на уловки социальной инженерии в два раза реже, чем неженатые. В сети преступников чаще попадают люди младше 33 лет и старше 68. Кроме того, мошенники чаще пытаются связаться с владельцами кредитных карт. Наиболее бдительные клиенты ОТП Банка живут на Дальнем Востоке, а самые доверчивые — в южных регионах и на Урале.



ОТП Банк предупреждает клиентов о необходимости быть бдительными и следовать базовым правилам безопасного использования банковских карт.