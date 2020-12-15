Почти каждый пятый россиянин хочет на пенсии вести блог, и большинство из планирующих это рассчитывают на получение дохода, выяснили НПФ СберБанка и портал «Рамблер», опросив почти 4,5 тыс. человек по всей России.

«18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. При этом 65% из них рассчитывают, что блог принесет им не только удовольствие, но и существенный доход», — отмечается в сообщении «Сбера» .

У работающих россиян обычно нет времени на блогерство: по 6% ведут блоги очень активно либо нерегулярно, 17% размещают посты редко, а 71% не ведут блог.

После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют делиться полезными советами (19%), рассказывать о путешествиях или о хобби (по 17%), описывать свои будни (12%), вспоминать молодость (8%), рассуждать о здоровье (7%).

В качестве наиболее популярных платформ для блога на пенсии респонденты видят YouTube (33%), TikTok, Instagram (по 17%), «Яндекс.Дзен» (11%), а также соцсети Facebook, Telegram, «ВКонтакте» (не более чем по 5% голосов каждая).

За счет блога на пенсии россияне рассчитывают зарабатывать существенные деньги (41%) или иметь хотя бы какую-то прибавку к пенсии (24%), свидетельствуют результаты исследования. Еще столько же (24%) сомневаются, что заработают, но от дохода не откажутся, а 11% не рассчитывают на материальное вознаграждение.

«Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% — на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога», — отмечает генеральный директор НПФ СберБанка Александр Зарецкий. Но, по его словам, хотя сейчас многие мечтают монетизировать свое хобби, «блог едва ли может стать полноценным и единственным источником дохода на пенсии, поэтому лучше уже за 20—30 лет до окончания карьеры задуматься о жизни после 60 и начать делать сбережения».