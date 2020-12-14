Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа составила в октябре 2020 года 16%, увеличившись за год на 0,6 п. п., говорится в сообщении Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель октября — максимум с начала года.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребкредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8,3%), Республике Саха (Якутия) (12,4%), Республике Татарстан (12,9%), Москве (13,2%), Московской области (14,6%). Самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в Ставропольском крае (22,1%), Волгоградской области (20,6%), Краснодарском (19,9%) и Алтайском (19,9%) краях, а также Ростовской области (19,6%).

Самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребкредитам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в Иркутской области (-3,2 п. п.), Республике Саха (Якутия) (-3,2 п. п.), а также в Хабаровском (-1,8 п. п.) и Красноярском (-1,8 п. п.) краях. В большинстве регионов был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в Алтайском (+3,4 п. п.), Ставропольском (+3 п. п.) и Краснодарском (+2,9 п. п.) краях, а также Волгоградской области (+2,8 п. п.). В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 2 п. п., в Санкт-Петербурге — на 1,9 п. п.