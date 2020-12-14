Модульбанк обновил функционал в партнерском личном кабинете, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь там появилась опция онлайн-биллинга. Это первый подобный сервис в истории банковских партнерских программ в России. Теперь все партнеры Модульбанка могут выводить свое вознаграждение онлайн в любой момент и без лишней волокиты.

Как выглядит процесс. Партнер заводит заявку на нового клиента, клиент открывает счет. Банк начисляет вознаграждение в личном кабинете. Эту сумму можно сразу вывести на свой счет. Никакого ожидания, отчетных периодов и бюрократии.

Также в обновленной версии партнер может добавить сотрудников, смотреть заявки от клиентов, созданные по реферальным ссылкам и API-интеграции.

В сентябре 2020 года Модульбанк запустил партнерскую программу и предлагает предпринимателям получать пожизненный доход за каждого приведенного в банк клиента. Программа предлагает два варианта работы: фиксированный платеж за каждого приведенного клиента плюс процент от его ежемесячных комиссий и опцию «здесь и сейчас» — повышенный единоразовый платеж без процента от дохода банка.