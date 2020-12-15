Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах РФ до Урала включительно, а для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера из-за дорогой логистики будут введены корректирующие коэффициенты, отражающие региональные различия в уровне цен на продукты питания. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты. Это связано с тем, что [в этих регионах] достаточно дорогая логистика и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 9 декабря обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 декабря раскритиковал министерства за удорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.

Кроме того, Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которую возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары. Председатель правительства поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях, от производства до прилавка, и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами.

Как сообщил ТАСС источник на рынке, соглашение производителей и ретейлеров о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар может быть подписано 16 декабря — раньше сроков, указанных главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.

На оперативном совещании Мишустина с вице-премьерами 14 декабря Решетников сообщил, что цены производителей на сахар за счет принимаемых мер снизятся до 36 рублей, розничные — до 46 рублей за килограмм. Цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей за литр.

Виктор Евтухов также заявил «России 24», что предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания в РФ после фиксации стоимости некоторых товаров нет.

«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — сказал он.

По словам замминистра, предпосылок для стремительного роста цен на эти группы товаров не было и раньше, так как Минсельхоз оказывает существенную финансовую поддержку производителям продуктов питания.



«Эти меры все [по сдерживанию цен] — долгосрочные, за исключением фиксации цен на три базовых продукта (сахар, муку, подсолнечное масло)», — отметил Евтухов.