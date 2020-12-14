Mail.ru Group объединила почтовый и «облачный» сервисы, голосовой помощник «Маруся», а также другие онлайн-инструменты в одно суперприложение. Сейчас оно доступно в тестовом режиме, сообщили ТАСС в компании.



В суперприложение Mail.ru вошли почтовый сервис, аудио- и видеозвонки, сервисы «Облако», «Календарь», планировщик задач и «Маруся». Например, голосовой ассистент создает заметки, сообщает о новых письмах и читает их вслух, а по мере обучения «Маруся» будет также планировать встречи, напоминать о делах, рассчитывать время для поездки на «Ситимобиле» и советовать, что заказать в Delivery Club, рассказали в Mail.ru Group.

По словам вице-президента по экосистемным продуктам Mail.ru Group Анны Артамоновой, суперапп представляет собой персональный сервис, который даст возможность пользователю эффективнее распоряжаться своим временем и быстрее справляться с делами при помощи технологий. К примеру, пользователь сможет включать и выключать разные сервисы по мере необходимости, настраивая приложение под себя. Также к суперприложению можно подключить сразу несколько почтовых аккаунтов и переключаться между ними.

Новые возможности доступны в тестовом режиме в обновленной версии приложения «Почта Mail.ru». Для этого в строке поиска нужно ввести слово supermail.