Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми, пишут «Известия» . С такой инициативой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился депутат Госдумы Никита Березин.

Предложение он обосновывает жалобами населения на невозможность обустроить земельные участки, которые сегодня выдаются на безвозмездной основе зачастую вдали от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры. В обращении также уточняется, что органы региональной власти самостоятельно формируют перечни свободной земли и предлагают то, что у них есть. Не каждая многодетная семья финансово может себе позволить обустройство такого земельного участка, указывает Березин. Также в отдельных субъектах РФ за неиспользование участка на протяжении длительного времени может быть наложен штраф.

Березин просит рассмотреть возможность введения федеральной льготной программы кредитования для многодетных семей в банках с государственным участием, целевой направленности, для подвода коммуникаций к участку и строительства на нем дома (из расчета типового дома на многодетную семью) в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. Он готов подключиться к разработке этой программы, а также к исправлению норм, которые сегодня доставляют большие неудобства многодетным семьям. Например, изъятие земельного участка, если старшему ребенку исполнилось 18 лет и он не продолжает учебу в какой-либо образовательной организации.

В большинстве фракций Госдумы инициативу одобрили. По словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, выделение бесплатных участков для этой категории населения сегодня зачастую превращается в пустую формальность — они получают землю в чистом поле, где нет ни нормальных дорог, ни газа, ни света. В КПРФ эту ситуацию сравнили с получением дальневосточного гектара: землю дают в поле, и нет гарантий, что в ближайшем будущем там появится инфраструктура. По мнению члена фракции, главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, нужно либо принимать новую программу, либо федеральный закон.