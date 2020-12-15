Правительство РФ пополнило свой резервный фонд еще на 10,3 млрд рублей за счет поступивших в казну средств от продажи квот на вылов водных биоресурсов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Согласно документу, 10,258 млрд рублей, поступившие в федеральный бюджет в 2020 году от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов и договора пользования водными биоресурсами, находящимися в федеральной собственности, направляются в резервный фонд правительства.

Этот фонд существует в рамках федерального бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Размер резервного фонда правительства изначально был утвержден в законе о бюджете на текущий год и плановый период в объеме 14,8 млрд рублей. В этом году фонд неоднократно пополнялся.