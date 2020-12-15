Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, запрещающую снижать МРОТ.

Согласно нововведению, МРОТ устанавливается в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

Другая одобренная поправка обязывает ежегодно обсуждать законопроект об установлении МРОТ с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Кроме того, депутаты поддержали поправку, обязывающую субъекты РФ определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал невозможность снижения МРОТ главной новацией документа. Поправки также закрепляют механизм неснижения выплат пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии, при корректировке прожиточного минимума, обратил внимание парламентарий.

«Поправки напрямую касаются миллионов людей, ведь от МРОТ и прожиточного минимума считаются социальные пенсии, пособия и многое другое. Учитывая высокую социальную значимость инициативы, рассчитываем, что она будет принята до конца текущего года и заработает уже в январе 2021 года», — сказал парламентарий журналистам.